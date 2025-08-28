Новости общества

Российские военные освободили населенный пункт Нелеповка в ДНР

12:33, 28.08.2025

Это стало возможным благодаря действиям подразделения группировки войск «Южная»

Фото: Татьяна Демина

Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Нелеповка в ДНР подразделениями группировки войск «Центр».

— В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Нелеповка Донецкой Народной Республики, — говорится в сводке, опубликованной ведомством.

23 августа войска освободили населенные пункты Клебан-Бык и Среднее в ДНР.

Анастасия Фартыгина

