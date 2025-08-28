Российские военные освободили населенный пункт Нелеповка в ДНР
Это стало возможным благодаря действиям подразделения группировки войск «Южная»
Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Нелеповка в ДНР подразделениями группировки войск «Центр».
— В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Нелеповка Донецкой Народной Республики, — говорится в сводке, опубликованной ведомством.
23 августа войска освободили населенные пункты Клебан-Бык и Среднее в ДНР.
