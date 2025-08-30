«Рубин» сыграет в гостях с «Оренбургом» в матче РПЛ

Встреча начнется в 14:00 по московскому времени

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня «Рубин» сыграет в гостях с «Оренбургом» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча начнется в 14:00 по московскому времени.

«Рубин» в последних пяти матчах в чемпионате и Кубке России потерпел четыре поражения и одержал одну победу. «Оренбург» в четырех последних играх во всех турнирах дважды победил, один раз сыграл вничью и проиграл в поединке с «Зенитом» (3:5).

Команды в конце июля встречались в Казани в рамках Кубка России. В кубковой игре «Рубин» победил «Оренбург» со счетом 2:0. В том матче в составе казанцев отличились Мирлинд Даку и Олег Иванов.

Главным арбитром встречи «Оренбург» — «Рубин» в седьмом туре РПЛ назначен Евгений Буланов. За видеопросмотры будет отвечать Анатолий Жабченко.

«Рубин» после шести туров занимает пятое место в чемпионате с десятью очками. У «Оренбурга» в активе шесть баллов и 11-я строчка в турнирной таблице.

Встречу из Оренбурга в прямом эфире покажет платный телеканал «Матч Премьер» в 14:00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин