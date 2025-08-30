Хуснуллин поздравил Татарстан с Днем республики: «Горжусь родной Казанью»

Фото: Максим Платонов

Зампред правительства России Марат Хуснуллин поздравил Татарстан и ее столицу Казань с Днем республики и Днем города, отметив уверенное развитие региона и его значимую роль в реализации федеральных программ.

Хуснуллин подчеркнул успехи Татарстана в строительстве жилья и дорог, благоустройстве, развитии инфраструктуры и привлечении туристов.

— В Татарстане была заложена основа многих программ и проектов, которые сейчас реализуются на федеральном уровне. Это ликвидация аварийного жилья, модернизация коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий, — отметил Хуснуллин.

Он также выразил гордость за Казань, которая стала гостеприимной и красивой площадкой для проведения крупных международных мероприятий.

— Сегодня, когда город так изменился, мне особенно приятно показывать его друзьям и партнерам и слышать в ответ положительные отзывы, — признался Хуснуллин.

Зампред правительства поблагодарил жителей Татарстана, а также раиса республики Рустама Минниханова и мэра Казани Ильсура Метшина за их вклад в развитие региона и пожелал республике дальнейшего процветания.

Также Рустам Минниханов поздравил жителей с Днем республики и отметил вклад каждого в развитие региона. Раис подчеркнул, что созидательный труд татарстанцев позволяет наращивать производство, развивать технологии и добиваться успехов в различных сферах.



Анастасия Фартыгина