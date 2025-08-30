Россияне будут отдыхать 12 дней на Новый год: 31 декабря станет выходным
В соответствии с этим постановлением выходные планируются с 1 по 11 января, так как 9 января также станет нерабочим днем
Депутат Госдумы Ярослав Нилов сообщил РИА «Новости», что 31 декабря 2025 года станет выходным днем в России, и, таким образом, новогодние праздники продлятся 12 дней — с 31 декабря по 11 января.
По словам Нилова, это решение связано с постановлением правительства, принятым в прошлом году.
— Когда 5 января совпало с нерабочими праздничными днями, его перенесли на 31 декабря, — объяснил депутат.
Он добавил, что в соответствии с этим постановлением выходные планируются с 1 по 11 января, так как 9 января также станет нерабочим днем. Это позволит россиянам получить непрерывный отдых с 31 декабря по 11 января, включая 7 января, который является праздничным.
— Девятое число было бы рабочим днем, но правительство решило сделать его выходным, чтобы сбалансировать нерабочие и рабочие дни, — отметил Нилов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».