Россияне будут отдыхать 12 дней на Новый год: 31 декабря станет выходным

В соответствии с этим постановлением выходные планируются с 1 по 11 января, так как 9 января также станет нерабочим днем

Фото: Динар Фатыхов

Депутат Госдумы Ярослав Нилов сообщил РИА «Новости», что 31 декабря 2025 года станет выходным днем в России, и, таким образом, новогодние праздники продлятся 12 дней — с 31 декабря по 11 января.

По словам Нилова, это решение связано с постановлением правительства, принятым в прошлом году.

— Когда 5 января совпало с нерабочими праздничными днями, его перенесли на 31 декабря, — объяснил депутат.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он добавил, что в соответствии с этим постановлением выходные планируются с 1 по 11 января, так как 9 января также станет нерабочим днем. Это позволит россиянам получить непрерывный отдых с 31 декабря по 11 января, включая 7 января, который является праздничным.

— Девятое число было бы рабочим днем, но правительство решило сделать его выходным, чтобы сбалансировать нерабочие и рабочие дни, — отметил Нилов.

Анастасия Фартыгина