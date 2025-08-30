В России определили список классических фильмов для школьной программы

В список включены: «Гардемарины, вперед!», «Вий», «Место встречи изменить нельзя», «Иван Васильевич меняет профессию», «Солярис» и другие культовые киноленты

Фото: Динар Фатыхов

Гендиректор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров составил список обязательных фильмов для школьной программы, включающий только те работы, которые «проверены временем». Об этом он сообщил ТАСС.

— В состав списка вошли советские фильмы до 1991 года, — пояснил Шахназаров.

Он отметил, что такие ленты уже заняли свое место в истории и не вызывают проблем с авторскими правами, так как большинство из них принадлежат «Мосфильму» или «Ленфильму». При этом дальнейшее расширение списка возможно.

Шахназаров объяснил, что в список вошли «серьезные режиссеры» и «сложные фильмы», так как «это обязательная программа обучения, а не развлечение». Он сравнил изучение кино с изучением классиков литературы, таких как Гоголь и Достоевский, заявив, что кино также нуждается в классиках, формировавших традицию.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он добавил, что все фильмы в перечне будут доступны для подростков и представляют собой качественное кино. В список включены: «Гардемарины, вперед!», «Вий», «Место встречи изменить нельзя», «Иван Васильевич меняет профессию», «Солярис» и многие другие культовые ленты советского кинематографа.

Ранее президент России Владимир Путин поручил до 30 августа сформировать перечень из 100 лучших российских и советских фильмов для показа в школах. Ответственными за выполнение этого задания назначены министр просвещения Сергей Кравцов и Карен Шахназаров. 29 августа Министерство просвещения РФ опубликовало окончательный список фильмов.



Анастасия Фартыгина