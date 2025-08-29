БИА и университет Аль-Азхар подписали меморандум о сотрудничестве
Встреча прошла в Казанском Кремле
Болгарская исламская академия и египетский университет Аль-Хазар подписали договор о сотрудничестве. Встреча ректоров Фархата Хуснутдинова и Аль-Азхара Салама Дауд состоялась в Казанском Кремле, сообщает пресс-служба раиса Татарстана Рустама Минниханова.
На встрече также присутствовали министр образования России Валерий Фальков и раис Татарстана Рустам Минниханов.
Напомним, в 2025 году IV Казанский глобальный молодежный саммит получил федеральный статус и стал открытым для жителей города. Об этом рассказала вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева. Она дала старт саммиту 28 августа в Казани в театре им. Камала при участии руководителя «Движения Первых» Тимура Сулейманова и президента молодежного форума ОИС Тахи Айхана.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».