БИА и университет Аль-Азхар подписали меморандум о сотрудничестве

21:03, 29.08.2025

Встреча прошла в Казанском Кремле

Фото: Пресс-служба раиса Республики Татарстан

Болгарская исламская академия и египетский университет Аль-Хазар подписали договор о сотрудничестве. Встреча ректоров Фархата Хуснутдинова и Аль-Азхара Салама Дауд состоялась в Казанском Кремле, сообщает пресс-служба раиса Татарстана Рустама Минниханова.

На встрече также присутствовали министр образования России Валерий Фальков и раис Татарстана Рустам Минниханов.

Напомним, в 2025 году IV Казанский глобальный молодежный саммит получил федеральный статус и стал открытым для жителей города. Об этом рассказала вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева. Она дала старт саммиту 28 августа в Казани в театре им. Камала при участии руководителя «Движения Первых» Тимура Сулейманова и президента молодежного форума ОИС Тахи Айхана.

Елизавета Пуншева

