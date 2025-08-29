В Казани стартовал IV Казанский глобальный молодежный саммит — впервые в федеральном статусе

Он продлится до 30 августа и соберет более 200 участников из 45 стран мира

Фото: предоставлено пресс-службой Казанского глобального молодёжного саммита

В 2025 году IV Казанский глобальный молодежный саммит получил федеральный статус и стал открытым для жителей города. Об этом рассказала вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева. Она дала старт саммиту 28 августа в Казани в театре им. Камала при участии руководителя «Движения Первых» Тимура Сулейманова и президента молодежного форума ОИС Тахи Айхана.

Тематика конференции в этом году связана с образованием личности в эпоху глобальных изменений, что позволяет решить важные образовательные вопросы с представителями вузов, министрами образования и представителями научных организаций из разных государств.



— В нашей стране и странах-участницах саммита уделяется большое внимание подрастающему поколению. Это будущее наших стран, — отметила Лейла Фазлеева

Тимур Сулейманов охарактеризовал цель саммита как возможность объединения молодежи и тех, кто формирует молодежную политику. Мероприятие собрало более 200 делегатов из 45 стран мира, а заявок на участие было подано 7 тыс. со всего мира.

— Наверно, правильно будет сказать, что Казань является столицей молодежи, потому что этот город полон инноваций, полон энергии, — подчеркнул Таха Айхан, президент молодежного ОИС.

По его словам, благодаря сотрудничеству с властями Казани и Татарстана поднимаются вопросы работы с молодежью и важные темы для нее. В этом году организацией занялись правительство Татарстана и Министерство науки РФ.

Открывающим мероприятием стало ток-шоу, модератором которого была российский блогер-просветитель Ксения Дукалис. Дискуссия затронула актуальную тему в образовании — образование и карьера в эпоху быстрого развития ИИ. В дискуссии приняли участие Елена Потанина — продюсер, член клуба «Что? Где? Когда?», а также соучредитель и профессор академии 5 Prism Юрий Мурадян.

Примечательно, что среди участников были не только русские представители медиа и образования, но и зарубежные — генеральный директор iSchool из Египта Мухаммад Гавиш и генеральный менеджер Deraya Speakers из ОАЭ Хинд Хлаифат.

В ходе ток-шоу обсудили в том числе влияние ИИ на будущее детей и роль государства в цифровом воспитании. Ксения Дукалис подчеркнула, что участники нашли компромиссное решение, несмотря на разные мнения. Например, Хинд Хлаифат подняла тему важности искусственного интеллекта с точки зрения искусства, в то время как в России идет работа с ИИ в качестве ресурса для знаний.

— Мне кажется, что в России у нас хорошая работа с лингвистическими моделями, но вот с теми самыми генеративными, которые рисуют, мы как-будто не то чтобы отстаем, но они для нас не такие важные, — поделилась Ксения Дукалис.

Елена Потанина заявила о необходимости формировать у молодежи способность быстро приспосабливаться к текущей обстановке в мире, где появляется все больше и больше ИИ-технологий. Она обратила внимание, что системе образования необходимо прививать детям интерес к личному общению, выходить из гаджетов.

— Надо играть в интеллектуальные игры! — посмеялась член клуба «Что? Где? Когда?».



Во второй день Казанского глобального молодежного саммита продолжится обсуждение таких важных тем, как опыт привлечения молодых специалистов в науку, успешный выбор профессии и развитие ИИ.

Параллельно в рамках культурной программы на набережной озера Кабан и в Старо-Татарской слободе проходит фестиваль «Единство в многообразии», который дополняет традиционные фестиваль татарской культуры «Печән базары» и проект «Хәрәкәттә — бәрәкәт». Гости саммита смогут познакомиться с местной культурой — их ждут творческие мастер-классы, интерактивные площадки для детей и взрослых, выставки народного искусства и концерты этнических коллективов.

Наталья Жирнова