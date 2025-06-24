ГАИ Татарстана бьет тревогу из-за количества покалеченных детей на питбайках

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В Татарстане растет обеспокоенность в связи с участившимися случаями ДТП с участием подростков на питбайках и мотоциклах. Только с начала мотосезона в республике зафиксировано 15 ДТП с участием детей, в результате которых один ребенок погиб и 15 получили травмы, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Очередной инцидент произошел накануне вечером в Пестречинском районе. 13-летний подросток, управляя питбайком, попытался пересечь оживленную магистраль по пешеходному переходу, где был сбит легковым автомобилем. После удара юноша едва не попал под колеса второй машины. Ребенка госпитализировали в ДРКБ.

Статистика подтверждает обоснованность опасений. По данным специалистов, в Татарстане наблюдается рекордный рост продаж мотоциклов — плюс 50% по сравнению с прошлым годом, а за последние два года их количество увеличилось вдвое. Одновременно растет и аварийность.



Рената Валеева