Цена на золото поднялась выше $3,5 тыс. за тройскую унцию впервые с начала августа

Это связано с ожиданиями относительно учетной ставки ФРС США

Цена на золото растет почти на 1% в пятницу. Впервые с начала августа она превысила $3,5 тыс. за тройскую унцию, следует из данных торгов.

По состоянию на 17:49 по московскому времени цена декабрьского фьючерса на золото на бирже Comex увеличилась на $26,3 (на 0,86%) и достигла $3,56 тыс. за тройскую унцию. Последний раз такой показатель был 8 августа.

В то же время сентябрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,55% и достиг $39,4 тыс. за унцию.

За месяц золото тоже выросло в цене. С начала августа оно подорожало на 4,5%, что стало максимальным ростом с апреля.

Это связано с ожиданиями относительно учетной ставки Федеральной резервной системы США, сообщает РИА «Новости». Следующее заседание регулятора пройдет 16—17 сентября. Большинство аналитиков считают, что ставка снизится до 4—4,25% с текущего уровня в 4,25—4,5%.

Елизавета Пуншева