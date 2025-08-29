Экологи обнаружили повреждение почвы на берегу Волги в Камско-Устьинском районе
Экологи нашли повреждение плодородного слоя почвы около Волги в Камско-Устьинском районе. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.
Инспекторы Заволжского управления приехали в пгт Куйбышевский Затон после жалоб жителей. Обнаружено, что плодородный слой почвы на берегу Волги снят и перемещен.
Площадь участка составляет 1 250 кв. метров.
Материалы по делу передали в Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора для принятия мер.
