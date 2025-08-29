Новости общества

Экологи обнаружили повреждение почвы на берегу Волги в Камско-Устьинском районе

19:11, 29.08.2025

Площадь участка составляет 1 250 кв. м

Фото: взято с telegram-канала Минэкологии Татарстана

Экологи нашли повреждение плодородного слоя почвы около Волги в Камско-Устьинском районе. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

Инспекторы Заволжского управления приехали в пгт Куйбышевский Затон после жалоб жителей. Обнаружено, что плодородный слой почвы на берегу Волги снят и перемещен.

Площадь участка составляет 1 250 кв. метров.

Материалы по делу передали в Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора для принятия мер.

Елизавета Пуншева

