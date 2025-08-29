Новости общества

В перечень иноагентов внесли блогера Анатолия Несмияна**

17:23, 29.08.2025

В июне он также пополнил список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Минюст расширил список иностранных агентов. В него попал, в частности, публицист и блогер Анатолий Несмиян**, который также является фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма в связи с постом в социальных сетях о теракте в «Крокус Сити Холле».

В июне блогера включили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Также список иноагентов пополнили Борис Кузнецов*, Юрий Бобров*, Олеся Кривцова*, Евгений Кротенко* и Ирия Везикко*.

Справка

*включены Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории России.

**внесен Минюстом в перечень иноагентов, а также в список террористов и экстремистов на территории России.

