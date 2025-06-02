Росфинмониторинг включил в перечень террористов блогера Несмияна* после поста о «Крокусе»

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов российского публициста и блогера Анатолия Несмияна*, известного под псевдонимом Эль Мюрид. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства.

— Добавление в список террористов-экстремистов: Несмиян Анатолий Евгеньевич, — говорится в официальном сообщении Росфинмониторинга.

Ранее сообщалось, что Несмиян* стал фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма. Его инициатором стало самарское управление Следственного комитета России, поводом стал пост о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».



Рената Валеева