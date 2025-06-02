Новости общества

22:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Росфинмониторинг включил в перечень террористов блогера Несмияна* после поста о «Крокусе»

16:54, 02.06.2025

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов российского публициста и блогера Анатолия Несмияна*, известного под псевдонимом Эль Мюрид. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства.

— Добавление в список террористов-экстремистов: Несмиян Анатолий Евгеньевич, — говорится в официальном сообщении Росфинмониторинга.

Ранее сообщалось, что Несмиян* стал фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма. Его инициатором стало самарское управление Следственного комитета России, поводом стал пост о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

Рената Валеева
Справка

*включена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также