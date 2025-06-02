Росфинмониторинг включил в перечень террористов блогера Несмияна* после поста о «Крокусе»
Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов российского публициста и блогера Анатолия Несмияна*, известного под псевдонимом Эль Мюрид. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства.
— Добавление в список террористов-экстремистов: Несмиян Анатолий Евгеньевич, — говорится в официальном сообщении Росфинмониторинга.
Ранее сообщалось, что Несмиян* стал фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма. Его инициатором стало самарское управление Следственного комитета России, поводом стал пост о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».
Справка
*включена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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