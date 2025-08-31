В Казани на новогодние сладкие подарки потратят 40,8 млн рублей

Это на 21,2 млн меньше, чем в 2024 году, и почти на 20 млн рублей меньше, чем планировали в этом году

Фото: Михаил Захаров

Вопросом поставки новогодних сладких подарков в школы и детские садики Казани занялись уже в августе. Муниципальное управление образования города стало заказчиком тендера на определение поставщика. Согласно данным с сайта госзакупок, первоначальная сумма контракта превышала более 61 млн рублей.



Новогодние подарки планируется поставить в 336 дошкольных учреждений и 126 лицеев, гимназий и школ города Казани. Количество подарков — более 147 тыс. штук.

28 августа определили поставщика, который предложил сумму для закупки почти на 20 млн рублей меньше — 40,8 млн рублей. Однако в открытом доступе информация о победителе не опубликована.

Напомним, что в прошлом году Исполком Казани потратил на аналогичные нужды 62 млн рублей.

Наталья Жирнова