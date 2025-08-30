На изготовление госнаград в Татарстане выделили 11,6 млн рублей
Заказчиком выступает Управление делами раиса республики
На изготовление государственных наград в Татарстане выделили 11,6 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.
Исполнителю предстоит изготовить и предоставить следующие награды:
- медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» в комплекте с планкой, футляром и временной пристежкой — 230 штук;
- медаль «За доблестный труд» в комплекте с футляром и временной пристежкой — 100 штук;
- медаль «За заслуги в развитии местного самоуправления в Республике Татарстан» в комплекте с временной пристежкой — 40 штук;
- медаль «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики» в комплекте с футляром и временной пристежкой — 100 штук;
- нагрудный знак «Почетное звание «Заслуженный работник» в комплекте с футляром и временной пристежкой — 390 штук;
- нагрудный знак «Народный учитель» в комплекте с футляром и временной застежкой — две штуки;
- нагрудный знак «Народный артист» в комплекте с футляром и временной застежкой — две штуки;
- нагрудный знак «Народный художник» в комплекте с футляром и временной застежкой — две штуки;
- нагрудный знак «Народный поэт» в комплекте с футляром и временной застежкой — две штуки;
- нагрудный знак «Народный писатель» в комплекте с футляром и временной застежкой — две штуки.
Заказчиком выступает Управление делами раиса республики. Контракт действует по 31 декабря включительно.
Напомним, недавно раис Татарстана Рустам Минниханов наградил замминистра промышленности и торговли России Михаила Юрина медалью «100 лет образования ТАССР». Встреча прошла в Доме правительства республики.
