В День города в Казани на линию метрополитена выйдут дополнительные поезда

Метро будет работать с 6.00 до 00.00

Фото: Динар Фатыхов

В День республики и города, 30 августа, на линии казанского метрополитена выйдут дополнительные электропоезда. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

При этом метрополитен будет работать без изменений в графике — с 6.00 до 00.00. Для бесперебойной работы и безопасной перевозки пассажиров будет усилена работа сотрудников служб метро.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Усиление работы коснется и наземного транспорта. Так, с 12:00 до 23:30 будет усилено движение 32 автобусных и пяти троллейбусных маршрутов. Вечером, после праздничного салюта, соберутся 44 автобуса на 21 маршруте для доставки зрителей в разные районы города.

Елизавета Пуншева