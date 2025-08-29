Чистая прибыль «СИБУР Холдинга» по МСФО снизилась до 140 млрд рублей

Выручка упала более чем на 7%

Фото: Артем Дергунов

В первом полугодии 2025 года чистая прибыль «СИБУР Холдинга» по МСФО снизилась на 3,8% и составила 139,76 млрд рублей. Об этом сообщает «СПАРК-Интерфакс».

Выручка упала более чем на 7%, до 529,5 млрд рублей, EBITDA — на 16,7%, до 193,57 млрд рублей.

Продажи полиолефинов сократились на 9,1%, до 216,16 млрд рублей, пластиков — на 10%, до 89,44 млрд рублей. Выручка от реализации эластомеров увеличилась почти на 6% — до 55,31 млрд рублей.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Операционная прибыль уменьшилась на 24,2%, до 131,47 млрд рублей.

Прибыль от курсовых разниц выросла в 6 раз и достигла 98,4 млрд рублей. Годом ранее она составляла 15,98 млрд рублей.

Капиталовложения увеличились до 248,55 млрд рублей (годом ранее — 113,3 млрд рублей).

Кроме того, совет директоров компании рекомендовал направить на выплату дивидендов по итогам второго квартала 11,2 млрд рублей. В прошлом году во II квартале СИБУР выплатил акционерам 31,7 млрд рублей.

Недавно компания внесла изменения в дивидендную политику, снизив минимальную долю чистой прибыли, которая может направляться на дивиденды, с 50% до 30%, а также привязав выплату к финансовым и операционным результатам. При этом СИБУР будет стараться выплачивать до 50% чистой прибыли.

Елизавета Пуншева