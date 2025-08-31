Исследование: 9 из 10 казанцев охотятся за скидками

На распродажах они тратят в среднем 27 тыс. рублей ежегодно

Массовый тренд на покупки со скидками захватил Казань. Исследование сервиса «Авито» показало, что 9 из 10 жителей города активно участвуют в распродажах, тратя в среднем 27 тыс. рублей ежегодно.

Лидером спроса на распродажах стала повседневная одежда — ее выбирают 56% покупателей. На втором месте находится обувь (51%), за ней следует верхняя одежда (39%). Электроника и товары для дома также пользуются популярностью, привлекая внимание преимущественно мужской аудитории.



Большинство казанцев подходят к распродажам осознанно: заранее планируют покупки, сравнивают цены и отслеживают даты акций. При этом 37% предпочитают сезонные распродажи, а 20% выбирают «черную пятницу». Лишь 6% совершают спонтанные покупки, а 9% берут все ради скидки. По расходам покупатели делятся поровну: треть тратит до 10 тыс. рублей, ещё треть — от 10 до 30 тыс. рублей.

Молодежь 18—24 лет реже покупает по акции что-то нужное в моменте (33%), но чаще исполняет свои давние хотелки благодаря снижению цен (28%).

Также большинство целенаправленно ищет вещи для будущего сезона, планируя свой гардероб заранее. Только необходимые товары приобретает 41% покупателей, а 22% — то, о чем давно мечтали.

Наталья Жирнова