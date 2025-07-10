В Госдуме предложили давать скидки семейным парам на «места для поцелуев» в кино

Фото: Динар Фатыхов

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил ввести скидки для семейных пар на специальные места для поцелуев в кинотеатрах. Он направил обращение министру культуры Ольге Любимовой с просьбой рассмотреть эту инициативу, пишет ТАСС.

Даванков считает, что такие меры помогут укрепить семейные союзы и формировать положительное восприятие создания семьи. Он уточнил, что места для поцелуев, как правило, находятся в последних рядах залов и воспринимаются как символ романтического уединения.

По его словам, «в целях повышения привлекательности таких мест» стоит рассмотреть возможность компенсации кинотеатрам расходов на предоставление скидок. Это позволит поддержать традиционные семейные ценности и привлечь больше супружеских пар в кинотеатры.

Реальное время / realnoevremya.ru

Даванков также добавил, что данная инициатива может помочь повысить посещаемость кинотеатров, особенно на фоне снижения интереса к ним. В первом квартале 2025 года количество проданных билетов оказалось самым низким за последние три года.

В своем письме он просит министра культуры поручить профильным департаментам разработать механизм реализации этой идеи.

Также Даванков предложил меры поддержки матерей в статусе ИП.



Анастасия Фартыгина