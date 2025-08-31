Исследование: половина казанских продавцов начали подрабатывать еще в школе

Такой показатель является самым высоким среди регионов России

Фото: Реальное время

В школьные годы многие из казанских бизнесменов на маркетплейсах мечтали о совершенно разных профессиях, а наиболее популярными были: актерское мастерство, музыка и предпринимательство. Об этом стало известно из исследования «Яндекс Маркета».



У будущих казанских предпринимателей рано проявилась деловая жилка — уже в школе половина из них начала подрабатывать. Это является самым высоким показателем среди всех регионов России.



Те, кто уже в детстве задумывался о собственном деле, чаще всего планировали торговать продуктами и товарами повседневного спроса (42%), а также игрушками и детскими товарами (25%). Треть будущих предпринимателей интересовала торговля одеждой, обувью и товарами для хобби.

На выбор предпринимательского пути часто влияли семейные традиции: многие вдохновлялись примером родственников, имевших собственный бизнес. Интерес к сфере бизнеса и продаж в целом также входит в список причин начать бизнес.

Казанским предпринимателям помогают в бизнесе такие ценности, привитые в детстве, как терпение, коммуникабельность и честность. При этом треть продавцов продолжает учиться: осваивает правила маркетплейсов (28%), создает товарные карточки (24%) и изучает ценообразование (17%). Более 40% бизнесменов планируют передать дело детям, воспитывая в них те же ценности.

Другое исследование выявило, что каждый третий продавец на маркетплейсе из Татарстана в возрасте до 35 лет.

Наталья Жирнова