Генпрокуратура потребовала вернуть государству издательство «Музыка» из-за коррупции

Директор «Музыки» Марк Зильберквит, гражданин США, осуществил приватизацию издательства с целью завладеть его имуществом

Генпрокуратура России подала иск в Перовский суд Москвы с требованием вернуть крупнейшее музыкальное издательство страны «Музыка» в государственную собственность. В ходе проверки было установлено, что издательство было приватизировано незаконно. Об этом сообщил РБК.

По данным прокуратуры, директор «Музыки» Марк Зильберквит, гражданин США, осуществил приватизацию издательства с целью завладеть его имуществом. В 2012 году он организовал фиктивный аукцион, на котором 100% акций фирмы были проданы за 8,4 млн рублей компании «Гамма-Пресс», созданной Зильберквитом.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Генпрокуратура утверждает, что передача нотной библиотеки в частные руки была запрещена Росимуществом. Зильберквит, злоупотребив своим положением, оценил уникальный фонд в ноль, а затем оцифровал печатные тиражи и ограничил их бесплатное использование. В результате государство вынуждено заключать с ним контракты на печать музыкальной литературы, что ставит музыкальное образование под угрозу.

Прокуратура требует арестовать акции «Музыки», а также акции компаний «Гамма-Пресс» и «Музыкальное издательство П. Юргенсон», принадлежащих Зильберквиту и его семье. Эти действия, согласно прокуратуре, угрожают стабильности и безопасности общества и подрывают моральные ценности.

В качестве обеспечительных мер Генпрокуратура просит запретить сделку с интеллектуальной собственностью и выезд Зильберквита и его партнеров за границу.

Анастасия Фартыгина