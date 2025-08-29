В Казани детская поликлиника №11 получила заключение о соответствии требованиям

Поликлиника расположена на Оренбургском тракте в Приволжском районе

Детская городская поликлиника №11 в Казани получила заключение о соответствии требованиям проектной документации от инспекции Госстройнадзора Татарстана. Поликлиника расположена в жилом комплексе «Волжские просторы» на Оренбургском тракте в Приволжском районе.

Застройщиком объекта выступило Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана, а проектировщик — Головная территориальная проектно-изыскательская научно-производственная фирма «Татинвестгражданпроект». Подрядчиком является ООО СФ «Таш».

Поликлиника построена в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», который направлен на улучшение здоровья граждан и повышение показателей долголетия. Рустам Минниханов, глава Татарстана, на недавнем заседании Министерства здравоохранения подчеркнул, что демографические вопросы являются главной задачей республики.

— Очень заметно снижение количества рождений первых детей — с 23 тыс. до 14 тыс. Если ситуация сохранится, будет непросто, — уточнил Минниханов.

Анастасия Фартыгина