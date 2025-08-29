В России за сутки потушено 27 лесных пожаров в 14 регионах

Продолжается борьба с 29 очагами

За прошедшие сутки в России ликвидированы 27 лесных пожаров на территории 14 регионов. В настоящее время продолжаются работы по тушению 29 лесных пожаров в семи регионах страны.

В тушении пожаров задействованы 1 522 человека, 232 единицы техники и 17 воздушных судов. На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки находятся 43 воздушных судна.



На данный момент режим ЧС введен в двух регионах, особый противопожарный режим действует в 56 регионах, а пожароопасный сезон объявлен в 87 регионах России.



Согласно статистике, с начала года 71% лесных пожаров был ликвидирован менее чем за сутки с момента обнаружения.

Напомним, что в районе Геленджика на Черноморском побережье лесной пожар затруднил эвакуацию 23 туристов. В районе населенного пункта Криница горят 3,2 гектара леса. В борьбе с огнем участвуют свыше 40 специалистов и 11 единиц техники, а также вертолет Ми-8.



Анастасия Фартыгина