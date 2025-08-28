Новости общества

Лесной пожар заблокировал туристов под Геленджиком

10:11, 28.08.2025

Сотрудники ГИМС МЧС России уже направили катер, чтобы вывести людей в безопасное место

Фото: создано с помощью нейросети Kandinsky

В районе Геленджика на Черноморском побережье лесной пожар затруднил эвакуацию 23 туристов. Они оказались отрезаны от безопасных путей из-за сильного задымления, пишет ТАСС.

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России уже направили катер, чтобы вывести людей в безопасное место.

— Из-за сильного задымления 23 человека, отдыхавшие на берегу Черного моря, оказались отрезаны от путей эвакуации, — сообщили в пресс-службе МЧС.

Эвакуация туристов продолжается, и власти делают все возможное для их безопасности.

В районе населенного пункта Криница горят 3,2 гектара леса, сообщили в ведомстве. В борьбе с огнем участвуют свыше 40 специалистов и 11 единиц техники, а также вертолет Ми-8, сообщил РБК.

Как отметил глава Геленджика Алексей Богодистов, из-за угрозы распространения пламени было принято решение об эвакуации ближайшей базы отдыха. На базе сельской школы организован пункт временного размещения.

