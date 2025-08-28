Лесной пожар заблокировал туристов под Геленджиком
Сотрудники ГИМС МЧС России уже направили катер, чтобы вывести людей в безопасное место
В районе Геленджика на Черноморском побережье лесной пожар затруднил эвакуацию 23 туристов. Они оказались отрезаны от безопасных путей из-за сильного задымления, пишет ТАСС.
Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России уже направили катер, чтобы вывести людей в безопасное место.
— Из-за сильного задымления 23 человека, отдыхавшие на берегу Черного моря, оказались отрезаны от путей эвакуации, — сообщили в пресс-службе МЧС.
Эвакуация туристов продолжается, и власти делают все возможное для их безопасности.
В районе населенного пункта Криница горят 3,2 гектара леса, сообщили в ведомстве. В борьбе с огнем участвуют свыше 40 специалистов и 11 единиц техники, а также вертолет Ми-8, сообщил РБК.
Как отметил глава Геленджика Алексей Богодистов, из-за угрозы распространения пламени было принято решение об эвакуации ближайшей базы отдыха. На базе сельской школы организован пункт временного размещения.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».