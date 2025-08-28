Экс-директору Театра Сатиры грозит до 10 лет тюрьмы

По версии следствия, Агаев похитил более 20 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Задержанному экс-директору Московского академического Театра Сатиры Мамедали Агаеву может грозить вплоть до 10 лет лишения свободы по делу о мошенничестве, сообщил РИА «Новости» адвокат Сергей Черский.

— Это мошенничество, хищение имущества путем обмана и злоупотребления доверием свыше миллиона рублей. Там статья до десяти лет лишения свободы, — сказал агентству адвокат.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, в Москве полицейские и сотрудники ФСБ задержали бывшего директора Театра сатиры Мамедали Агаева. Он зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и заключал с театром фиктивные договоры якобы на создание сценариев спектаклей. По этим договорам он получал 4% от кассовых сборов с каждого представления.

По этой схеме было проведено несколько десятков спектаклей. Сумма похищенных денег превысила 20 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. В квартире подозреваемого прошли обыски, в театре изъяли документы. На счета задержанного и его близких родственников наложен арест. В ближайшее время он будет доставлен в суд для избрания меры пресечения.

Елизавета Пуншева