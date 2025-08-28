В Москве задержали экс-директора Театра сатиры на Маяковской Мамедали Агаева

Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере

В Москве полицейские и сотрудники ФСБ задержали бывшего директора Театра сатиры на Маяковской Мамедали Агаева, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале. Вероятное имя фигуранта опубликовал канал 112. Агаева подозревают в мошенничестве в особо крупном размере

Агаев зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и заключал с театром фиктивные договоры якобы на создание сценариев спектаклей. По этим договорам он получал 4% от кассовых сборов каждого представления.

По этой схеме было проведено несколько десятков спектаклей. Сумма похищенных денег превысила 20 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. В квартире подозреваемого прошли обыски, в театре изъяли документы. На счета задержанного и его близких родственников наложен арест. В ближайшее время он будет доставлен в суд для избрания меры пресечения.

Мамедали Агаев руководил Московским академическим театром сатиры с 1992 по 2021 год. В 2021 году покинул пост по собственному желанию. У деятеля несколько наград и званий в области искусства и культуры.

Елизавета Пуншева