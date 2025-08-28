Террористу, напавшему на полицейских в Москве, избрали меру пресечения
Его заключат под стражу на два месяца
Московский суд избрал меру пресечения фигуранту дела о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.
— Постановлением Преображенского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении ранее судимого Кунджумова Шеравгана Муминджоновича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ, на срок 2 месяца, — отмечается в публикации.
Накануне в Москве на полицейских напал террорист и член ИГИЛа*. Отмечается, что нападавший Шеравган Кунджумов** внесен Росфинмониторингом в список террористов. Мужчина бросил в сторону авто полицейских два «коктейля Молотова», а затем напал на них с ножом.
Справка
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 29.12.2014.
** Внесён в реестр террористов и экстремистов в России.
