В Татарстане около 10 тыс. семей получают выплаты из маткапитала

С начала года им перечислили свыше 608 млн рублей

В Татарстане родители 10 тыс. детей получают ежемесячные выплаты из материнского капитала на детей до 3 лет. Об этом «Реальному времени» сообщили в отделении Соцфонда России по Татарстану.

— В Татарстане родители 10 054 детей до 3 лет получают ежемесячную выплату из средств материнского капитала. С начала года Отделение Социального фонда России по Республике Татарстан перечислило семьям свыше 608 миллионов рублей, — отметили в пресс-службе.

В релизе отделения Соцфонда России по Татарстану уточняется, что выплаты идут семьям со среднедушевым доходом ниже 30 146 рублей на человека в месяц. Размер выплаты — 12 741 рубль на ребенка.

С июня 2025 года срок рассмотрения заявлений сокращен до 5 рабочих дней. Если заявление подать в течение шести месяцев после рождения ребенка, выплаты назначат с месяца его рождения, в остальных случаях — с месяца обращения.

Заявление можно подать через «Госуслуги», МФЦ или лично в отделении СФР. На каждого ребенка заявление подается отдельно, без предоставления документов.

Мера поддержки назначается на 12 месяцев. Повторное заявление можно подать в последний месяц периода.

Выплаты производятся за предыдущий месяц и перечисляются 5-го числа каждого месяца. Если эта дата приходится на выходной или праздничный день, то перечисление производится накануне.

Напомним, уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец выступила с инициативой о введении ежегодной выплаты всем родителям школьников перед началом учебного года, независимо от уровня дохода семьи. По мнению омбудсмена, пособие в размере не менее 20 тысяч рублей поможет облегчить финансовую нагрузку на семьи в период сборов в школу.

