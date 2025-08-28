Новости общества

18:07 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Альмира Абашева официально назначили врио министра здравоохранения Татарстана

17:05, 28.08.2025

Это кресло он занял 26 августа

Альмира Абашева официально назначили врио министра здравоохранения Татарстана
Фото: Артем Дергунов

Первого заместителя министра здравоохранения Татарстана Альмира Абашева официально назначили временно исполняющим обязанности главы ведомства. Соответствующая информация опубликована в сервисе «СПАРК-Интерфакс». По данным портала, эту должность он занял во вторник, 26 августа.

Напомним, что в начале июня этого года раис Татарстана Рустам Минниханов освободил от должности бывшего главу Минздрава Марселя Миннуллина.

При этом сразу несколько собеседников «Реального времени» в системе здравоохранения рассказывали, что Абашев неофициально занял эту должность сразу же после увольнения Миннуллина.


Дмитрий Зайцев
Справка

Абашеву 49 лет, он заслуженный врач Татарстана и кандидат медицинских наук. После окончания Казанского государственного медицинского университета он прошел клиническую ординатуру по неврологии.

Профессиональный путь Абашева включает работу заведующим отделением республиканского клинического вертеброневрологического центра и главврачом детского туберкулезного санатория. С 2012 года он был главным врачом в нескольких медицинских учреждениях, а с апреля 2019 года является первым заместителем министра здравоохранения Татарстана.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

Читайте также