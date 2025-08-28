Альмира Абашева официально назначили врио министра здравоохранения Татарстана
Это кресло он занял 26 августа
Первого заместителя министра здравоохранения Татарстана Альмира Абашева официально назначили временно исполняющим обязанности главы ведомства. Соответствующая информация опубликована в сервисе «СПАРК-Интерфакс». По данным портала, эту должность он занял во вторник, 26 августа.
Напомним, что в начале июня этого года раис Татарстана Рустам Минниханов освободил от должности бывшего главу Минздрава Марселя Миннуллина.
При этом сразу несколько собеседников «Реального времени» в системе здравоохранения рассказывали, что Абашев неофициально занял эту должность сразу же после увольнения Миннуллина.
Справка
Абашеву 49 лет, он заслуженный врач Татарстана и кандидат медицинских наук. После окончания Казанского государственного медицинского университета он прошел клиническую ординатуру по неврологии.
Профессиональный путь Абашева включает работу заведующим отделением республиканского клинического вертеброневрологического центра и главврачом детского туберкулезного санатория. С 2012 года он был главным врачом в нескольких медицинских учреждениях, а с апреля 2019 года является первым заместителем министра здравоохранения Татарстана.
