Минтимер Шаймиев: «Наше счастье и большое достижение — так любить республику»
В театре им. М. Джалиля прошло пленарное заседание «Национального собрания» Всемирного конгресса татар
В Казани в Татарском государственном академическом театре оперы и балета имени Мусы Джалиля прошло пленарное заседание Национального собрания Всемирного конгресса татар. В работе приняли участие раис республики Рустам Минниханов и Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев.
— Я не помню такой встречи, как сегодня. Наше счастье и большое достижение — так любить республику и наш народ, с искренним интересом обсуждать волнующие вопросы. Мы же говорили, что «мы можем»? Это действительно так! — отметил Шаймиев.
В завершение церемонии Рустам Минниханов вручил ряд государственных наград.
