Рустам Минниханов утвердил состав комиссии для отбора кандидатов в мэры Казани
Председателем комиссии стал Асгат Сафаров
Раис Татарстана Рустам Минниханов утвердил состав комиссии для отбора кандидатов в мэры Казани. Соответствующий указ опубликован на сайте раиса.
Председателем комиссии стал руководитель администрации раиса Асгат Сафаров. Его заместителем — первый заместитель премьер-министра республики Рустам Нигматуллин. Секретарем комиссии назначили первого заместителя руководителя администрации главы региона Ильнура Гарипова.
Также в комиссию вошли: начальник управления раиса по вопросам антикоррупционной политики Марс Бадрутдинов, руководитель департамента госслужбы и кадров при раисе Александр Белов и секретарь Госсовета республики Лилия Маврина.
Кандидат на пост мэра должен в течение четырех рабочих дней предоставить раису письменное заявление о согласии быть кандидатом и пакет документов. Комиссия проверит их достоверность и может пригласить кандидата на собеседование.
Затем комиссия проведет рейтинговое голосование и представит раису от двух до пяти кандидатов для окончательного решения.
Это требование нового федерального закона о МСУ: кандидатов на пост главы муниципалитета, где расположена столица региона, должен предложить глава региона. Кандидатов будут предлагать из числа депутатов.
На данный момент Казань возглавляет Ильсур Метшин. Пост мэра он занимает с 2006 года.
