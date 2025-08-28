Рустам Минниханов утвердил состав комиссии для отбора кандидатов в мэры Казани

Председателем комиссии стал Асгат Сафаров

Фото: Артем Дергунов

Раис Татарстана Рустам Минниханов утвердил состав комиссии для отбора кандидатов в мэры Казани. Соответствующий указ опубликован на сайте раиса.

Председателем комиссии стал руководитель администрации раиса Асгат Сафаров. Его заместителем — первый заместитель премьер-министра республики Рустам Нигматуллин. Секретарем комиссии назначили первого заместителя руководителя администрации главы региона Ильнура Гарипова.

Также в комиссию вошли: начальник управления раиса по вопросам антикоррупционной политики Марс Бадрутдинов, руководитель департамента госслужбы и кадров при раисе Александр Белов и секретарь Госсовета республики Лилия Маврина.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Кандидат на пост мэра должен в течение четырех рабочих дней предоставить раису письменное заявление о согласии быть кандидатом и пакет документов. Комиссия проверит их достоверность и может пригласить кандидата на собеседование.

Затем комиссия проведет рейтинговое голосование и представит раису от двух до пяти кандидатов для окончательного решения.

Это требование нового федерального закона о МСУ: кандидатов на пост главы муниципалитета, где расположена столица региона, должен предложить глава региона. Кандидатов будут предлагать из числа депутатов.

На данный момент Казань возглавляет Ильсур Метшин. Пост мэра он занимает с 2006 года.

Елизавета Пуншева