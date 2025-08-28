В БиГ назначили дату досрочных выборов президента Республики Сербской

Голосование пройдет 23 октября

Фото: Олег Тихонов

Избирком Боснии и Герцоговины назначил дату досрочных выборов президента Республики Сербской, сообщает ЦИК. Голосование пройдет 23 октября.

Суд Боснии и Герцеговины удовлетворил ходатайство защиты президента Республики Сербской (энтитет БиГ) Милорада Додика о замене назначенного ему ранее тюремного заключения денежным штрафом.



Напомним, что ЦИК БиГ 6 августа принял решение о прекращении полномочий Додика в связи с вынесенным ему приговором в виде года тюремного заключения и шести лет запрета на занятие политической деятельностью за игнорирование решений Кристиана Шмидта, назначенного высоким представителем международного сообщества в БиГ без согласования в СБ ООН. Апелляционная палата суда оставила в силе приговор первой инстанции. В ответ Додик анонсировал проведение в Республике Сербской референдума о доверии президенту энтитета.

Босния и Герцеговина является сложным государственным образованием, состоящим из двух энтитетов: мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской.

Управление страной осуществляется через высокого представителя международного сообщества, должность которого не признается руководством Республики Сербской, Россией и Китаем.

Елизавета Пуншева