В Боснии и Герцеговине прекращены полномочия Милорада Додика

Решение о прекращении полномочий Додика было принято единогласно всеми членами ЦИК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Боснии и Герцеговины приняла решение о прекращении полномочий президента Республики Сербской (один из двух энтитетов, составляющих БиГ) Милорада Додика в связи с вынесенным ему приговором. Об этом сообщает боснийская газета Dnevni avaz, пишет ТАСС.

Решение о прекращении полномочий Додика было принято единогласно всеми членами ЦИК.

В связи с этим в Республике Сербской будут проведены досрочные выборы. ЦИК установит крайний срок подачи апелляции, после чего в течение 90 дней в энтитете должно состояться голосование.

19 июня раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с Додиком. Встреча была посвящена вопросам укрепления сотрудничества между республиками.

Рената Валеева