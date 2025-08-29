«Все с замиранием сердца ждут сентября»: с начала года оборот общепита в Татарстане составил 53,4 млрд рублей

Это наибольший показатель среди других субъектов ПФО, а также больше некоторых городов-миллионников, исключая Москву и Санкт-Петербург

Фото: Руслан Ишмухаметов

Расходы выросли, а цена в меню — нет

По данным Росстата, за первые семь месяцев 2025 года оборот заведений общественного питания в Татарстане составил 53,4 млрд рублей. Это наибольший показатель по Приволжскому федеральному округу и примерно 1/6 от общего объема по ПФО (292,1 млрд).

Стоит отметить, что этот показатель на 8,6% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако по сравнению с июлем 2024-го оборот вырос на 5,8%, при условии, что к июню 2025-го показал «отрицательный рост» на 0,4% в абсолютных числах.

По словам эксперта отрасли, пожелавшего остаться анонимным, в отрасли наблюдается неоднозначная динамика. После значительного падения выручки в апреле-мае текущего года ситуация начала постепенно улучшаться с наступлением летнего сезона и ростом туристического потока.





— В целом выручка подросла. Сейчас все с замиранием сердца ждут сентября. Что нас ждет в сентябре, пока неочевидно, время покажет. Но в целом расходная часть сильно выросла, и это прям очень чувствительно. Коммунальные платежи подросли на 20%, аренда растет, потом фонд оплаты труда растет, налоги растут, то есть все растет, а цена в меню пока не растет, потому что потребительская способность не растет. Потому что первое, на чем начинают экономить, — это кафе, бары, рестораны, — рассказал эксперт рынка HoReCa в разговоре с «Реальным временем».

В Москве обороты общепита почти в 10 раз больше



Следом за Татарстаном идет Самарская область (40,3 млрд), Башкирия (34,4 млрд), Нижегородская область (29,6 млрд), Пермский край (29,5 млрд), Саратовская область (16,7 млрд), Удмуртия (17,2 млрд), Кировская область (13,8 млрд), Оренбургская область (12,8 млрд), Чувашия (12,5 млрд), Пензенская область (10,6 млрд), Ульяновская область (8,3 млрд), Марий Эл (6,6 млрд) и Мордовия (6,2 млрд).

В свою очередь Москва показала оборот в 526 млрд рублей, а МО — 138,2. Санкт-Петербург и Ленинградская область — 191 и 23,9 млрд соответственно. Курортный Краснодарский край — 93,4, Ростовская область — 50,7 млрд. В УрФО лидерами по обороту стали Свердловская (83,8 млрд ) и Тюменская области (79 млрд ), а в СФО — Новосибирская с оборотом в 40,3 млрд рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее «Реальное время» выяснило, что Госкомитет по туризму потратит 1,2 миллиона рублей на организацию церемонии награждения лучших ресторанов WhereToEat. Победителем тендера стал бывший бизнес-партнер создателя этой премии.

Дмитрий Зайцев