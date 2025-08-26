Тендер на проведение WhereToEat в Казани выиграл бывший бизнес-партнер основательницы премии

Финансирование в 1,2 миллиона предусмотрено из бюджета Татарстана

Фото: Реальное время

Как стало известно «Реальному времени», тендер на организацию церемонии награждения победителей Всероссийской ресторанной премии WhereToEat выиграло ООО «Джэм Холл-Медиа». Итоговая стоимость контракта с учетом торгов составила 1,2 миллиона рублей.

Напомним, что в начале августа Госкомитет по туризму опубликовал тендер на проведение этого мероприятия. Начальная цена контракта составляла 1,5 миллиона. В технической документации отмечалось, что победителю предстоит арендовать помещение неподалеку от станции метро «Площадь Тукая», обеспечить техническую готовность площадки, а также предусмотреть фуршет на минимум 300 гостей.

В качестве площадки проведения выбран IT-парк им. Башира Рамеева.

Со слов собеседника «Реального времени», заниматься организацией будет бывший бизнес-партнер основательницы премии WhereToEat Ирины Тиусониной — Андрей Смирнов, в лице генерального директора ООО «Джэм Холл-Медиа».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», до 2007 года и Тиусонина, и Смирнов владели долями в ООО «Джэм Холл Экспедишн». На сегодняшний момент фирма закрыта. Еще одно косвенное подтверждение связи Тиусониной и победителя тендера — единая электронная почта, по которой можно связаться как с основательницей премии, так и с «Джэм Холл-Медиа».

Реальное время / realnoevremya.ru

Напомним, что в апреле этого года Казань принимала всероссийский финал гастропремии. Тогда в качестве площадки было выбрано новое здание театра Камала. Отметим, что в топ-100 попали лишь пять казанских заведений: на 48 месте — «Чирэм», на 79-м — «Приют холостяка», на 84-м — «Умай», 90—91-е делит с московским AYU казанская Cheeseria, на 94-м — Branch. Зато лучшим баром России эксперты премии во второй раз подряд признали казанский бар More, а Александра Алексеева из Terra et Silva стала официантом года. В шорт-лист специальной номинации «Ресторан с лучшей пивной картой» вошел проект «В Десятку».

Дмитрий Зайцев