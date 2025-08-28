В Татарстане на этой неделе потеплеет до 28 градусов
Также в республике продолжатся дожди
В предстоящие выходные в Татарстане потеплеет до +28 градусов. Прогноз погоды опубликовал Гидрометцентр республики.
Так, в субботу, 30 августа, температура воздуха поднимется до +19... +24 градусов. Ночью ожидается +6... +11˚. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, ветер западный, юго-западный 4—9, днем местами с порывами до 14 м/с. Местами небольшой дождь.
В воскресенье, 31 августа, в республике ожидается переменная облачность, небольшой и умеренный дождь. Температура воздуха составит +23... +28˚, ночью +12... +17˚. Ветер западный 6—11 м/с, ночью местами с порывами до 18 м/с.
Накануне в Татарстане объявляли штормовое предупреждение. Местами прошли грозы, сильные дожди и ливни.
