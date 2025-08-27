В Татарстане объявили штормовое предупреждение: ожидаются грозы и сильный ветер

Ветер будет достигать скорости 15—20 м/с, а в отдельных районах — до 24 м/с. Также возможен град

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане ожидаются неблагоприятные погодные условия. 27 августа в республике, включая Казань, местами пройдут грозы, сильные дожди и ливни. Ветер будет достигать скорости 15—20 м/с, а в отдельных районах — до 24 м/с. Также возможен град, сообщило Главное управление МЧС по республике.

ГУ МЧС России по Татарстану настоятельно рекомендует жителям соблюдать осторожность. «Держитесь подальше от рекламных щитов, вывесок и линий электропередач», — советуют спасатели. Они также предупреждают об опасности нахождения у стен зданий при сильном ветре, так как с крыш могут падать кровельные материалы.

Кроме того, рекомендуется проверить надежность конструкций на своих участках и по возможности оставаться дома.

— Закройте окна плотно и уберите с балконов плохо закрепленные предметы, — добавляют в МЧС.

Также важно не оставлять детей без присмотра в это время.

Анастасия Фартыгина