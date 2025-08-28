В Казани завершили ремонт улицы Васильченко
Генподрядчиком выступила компания ООО «Волгаавтодор»
В Московском районе Казани завершены работы по ремонту улицы Васильченко. Проект был реализован в рамках программы дорожных работ на 2025 год. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса.
На обновленном участке длиной 0,74 км было выполнено фрезерование старого покрытия и уложили новые слои асфальтобетонного покрытия. Генподрядчиком выступила компания ООО «Волгаавтодор».
По информации Минтранса Татарстана, программа направлена на улучшение дорожной инфраструктуры в муниципальных образованиях республики.
Напомним, что в Казани по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтировали ул. Октябрьскую. Работы велись на участке от ул. Гагарина до ул. Восстания. На дорогу уложили верхний слой покрытия из асфальтобетона площадью более 6 тыс. кв. метров.
