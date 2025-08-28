В Казани завершили ремонт улицы Васильченко

Генподрядчиком выступила компания ООО «Волгаавтодор»

В Московском районе Казани завершены работы по ремонту улицы Васильченко. Проект был реализован в рамках программы дорожных работ на 2025 год. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса.

На обновленном участке длиной 0,74 км было выполнено фрезерование старого покрытия и уложили новые слои асфальтобетонного покрытия. Генподрядчиком выступила компания ООО «Волгаавтодор».

По информации Минтранса Татарстана, программа направлена на улучшение дорожной инфраструктуры в муниципальных образованиях республики.

Напомним, что в Казани по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтировали ул. Октябрьскую. Работы велись на участке от ул. Гагарина до ул. Восстания. На дорогу уложили верхний слой покрытия из асфальтобетона площадью более 6 тыс. кв. метров.



Анастасия Фартыгина