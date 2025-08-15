В Казани отремонтировали улицу по нацпроекту

Работы велись на участке ул. Октябрьской

Фото: Динар Фатыхов

В Казани по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтировали ул. Октябрьскую. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

Работы велись на участке от ул. Гагарина до ул. Восстания. На дорогу уложили верхний слой покрытия из асфальтобетона площадью более 6 тыс. кв. м. Кроме того, специалисты отремонтировали тротуары общей площадью 490 кв. м с заменой дорожного и тротуарного бортового камня. Для обеспечения безопасности дорожного движения установили знаки, нанесли дорожную разметку и пешеходную дорожку.

Отмечается, что дорога ведет к социально-значимым объектам, в том числе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №43», отделению РКПБ, детскому саду №315.

Напомним, недавно в Татарстане завершили ремонт участка автомобильной дороги Казань — Ульяновск — Камское Устье. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» был отремонтирован участок трассы протяженностью более 2 км.

