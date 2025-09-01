Исследование: Татарстан стал 43-м по уровню сервиса продавцов на «Авито»

Доля продавцов со 100%-й репутацией составляет 52,6% — это 33-е место

С ноября 2023 года, за время работы системы «Уровень сервиса» на «Авито', количество контактов с продавцами с хорошей репутацией выросло в 2 раза и сегодня составляет 85% от общего числа всех контактов между пользователями на платформе. Средняя оценка уровня сервиса продавцов составляет 87 пунктов из 100.

Татарстан в общем рейтинге регионов занял 43-е место из 84 с показателем 86,02%. Доля продавцов с 100%-м уровнем сервиса составляет 52,6% — это 33-е место.

Среди федеральных округов самая высокая средняя оценка сервиса — у продавцов из Северо-Западного (87,2), Уральского (87,1), Приволжского (86,7) и Центрального (86,4) федеральных округов.

Сейчас на платформе почти более 93% пользователей находятся в «зеленой» зоне, и только 7% — в «красной». Благодаря подсказкам более 70% пользователей, оказавшихся в «красной» зоне, в течение месяца улучшали свое поведение.

