Директора альметьевских школ усовершенствовали навыки эмоционального интеллекта при поддержке Сбера

В Альметьевске завершился специализированный тренинг по развитию эмоционального интеллекта для управленческих кадров общеобразовательных учреждений. Организатором мероприятия выступил Сбер, направляя усилия на укрепление социальной ответственности бизнеса и содействие профессиональному росту педагогов.

Программа семинара объединила директоров и административных работников образовательных учреждений не только из Альметьевска, но и из близлежащих территорий. Участники приобрели практические инструменты для эффективного управления эмоциями, построения позитивного микроклимата внутри коллективов и укрепления доверия учащихся и родителей.

Особое внимание было уделено формированию soft skills («мягких навыков»), необходимых современным руководителям образовательной сферы. Центральное место заняли методы саморазвития эмоционального интеллекта — способности осознавать, интерпретировать и регулировать собственные эмоции, а также грамотно взаимодействовать с чувствами окружающих.

Подход Сбера демонстрирует глубокую заинтересованность в развитии региональных сообществ путем реализации социальных инициатив наряду с традиционными финансовыми услугами. Подобная инициатива подтверждает приоритет компании в инвестициях в человеческий капитал и образование, подчеркивая стремление поддержать профессиональный рост лидеров школьных коллективов.

Фируза Валиуллина, директор гимназии №1 имени Р. Фахретдина:

— Хочу искренне поблагодарить организаторов тренинга за создание уникальной площадки профессионального роста. Полученная информация позволила овладеть современными методиками саморегуляции и управления эмоциями, что особенно актуально накануне нового учебного года. Практики, представленные на семинаре, помогли обрести уверенность и необходимые компетенции, способствующие созданию комфортной атмосферы в образовательном процессе. Спикеры продемонстрировали высокий уровень профессионализма, вовлекая аудиторию интересным материалом и поддерживая атмосферу конструктивного диалога. Уверена, полученные знания значительно повысят эффективность нашей ежедневной работы и сделают новый учебный год успешным для учителей, учеников и их родителей.