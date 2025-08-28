Жители Казани заметили рост цен на услуги частных мастеров, особенно сантехников

Среди мужчин только 5% обращаются к частным мастерам, тогда как среди женщин этот показатель достигает 25%

Фото: Динар Фатыхов

Большинство жителей Казани заметили подорожание услуг частных мастеров. По данным опроса, проведенного научно-производственным предприятием «Юникорн» и онлайн-гипермаркетом «ВсеИнструменты.ру», 68% респондентов считают, что цены на услуги выросли за последний год. При этом более половины из них отмечают, что увеличение стоимости было незначительным.

Что касается цен, то 62% казанцев оценивают стоимость работы сантехника в среднем от 2 до 3 тыс. рублей в час. Лишь 8% считают, что час работы мастера стоит менее тысячи рублей, а каждый четвертый (25%) готов заплатить более трех тысяч.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Чаще всего жители Казани вызывают сантехников раз в полгода или реже (64%). 17% обращаются к мастерам каждые 4-5 месяцев или чаще, в то время как только 19% стараются справляться с работами самостоятельно. Каждый четвертый опрошенный считает, что базовые знания в сантехнике необходимы для оценки качества услуг и экономии средств.

Наиболее популярными способами поиска мастеров являются обращения в управляющие компании или ТСЖ (32%), интернет (20%) и рекомендации знакомых (18%). Только 10% ищут специалистов на строительном рынке.

Анастасия Фартыгина