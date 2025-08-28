Экс-защитник «Рубина» Сорокин: «Рахимов говорил, что я не футболист. Доказываю ему обратное»

Сейчас Сорокин выступает за казахстанский «Кайрат», который впервые в истории вышел в основную стадию Лиги чемпионов

Бывший защитник казанского «Рубина» Егор Сорокин, выступающий сейчас за казахстанский «Кайрат», рассказал о причинах, побудивших его опубликовать пост с приветом Рашиду Рахимову и спортивному директору «Рубина» Константину Дзюбе после выхода «Кайрата» в основную стадию Лиги чемпионов.

— Это люди, которым я оказался не нужен. В первый же мой день в «Рубине» Рахимов сказал мне: «Мы тебя тут не ждали». У меня — своя дорога, у него — своя. Рахимов мне говорил, что я — не футболист. А я доказываю ему обратное, — заявил Сорокин Sport 24.

Напомним, 26 августа «Кайрат» впервые в истории вышел в основную стадию Лиги чемпионов, обыграв шотландский «Селтик» в серии пенальти.

Анастасия Фартыгина