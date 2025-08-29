Строительство ЖК «Вознесенский квартал» в Советском районе Казани идет с опережением графика

Первую очередь ЖК «Вознесенский квартал» группа компаний «СМУ-88» планирует сдать уже во втором квартале 2026 года

На месте бывшей промзоны возводятся четыре дома высотой от 9 до 23 этажей. Архитектурную концепцию для комплекса разработало архитектурное бюро A+R Project.

На сегодняшний день готовность первого этапа жилого комплекса составляет 70%. В квартирах штукатурят стены, делают стяжку пола, монтируют систему отопления и устанавливают окна. На фасадах закрепляются кронштейны, противопожарные отсечки и утеплитель, начали облицовку плиткой. На втором этапе продолжается кирпичная кладка и установка систем вентиляции и отопления. На кровле и наружных стенах выполняют гидроизоляционные работы. В ходе третьей очереди заливают плиты перекрытия и бетонируют стены и колонны.

Главная особенность проекта — мультиформатные общественные пространства. Для жителей будут оборудованы помещения для разных сценариев жизни: лайфворкинг, кинозал, фитнес-клуб, досуговый центр для детей и многофункциональное пространство для проведения различных мероприятий. На первых этажах разместятся дизайнерские лобби с художественной подсветкой, системой ионизации воздуха, зарядками для гаджетов и зимним садом с растениями из средней полосы России. Во дворах появятся современные игровые площадки, воркаут-зоны для тренировок и зона отдыха с японским садом камней. Для владельцев домашних животных предусмотрены лапомойки и дог-боксы, а для автовладельцев — подземный двухуровневый паркинг.

В шаговой доступности ЖК — детские сады, школы, поликлиники, торговые центры «МЕГА» и «Южный», а также Горкинско-Ометьевский лес. Благодаря Вознесенскому тракту до центра Казани можно добраться примерно за 10 минут.

ЖК «Вознесенский квартал» уже получил признание профессионального сообщества. Проект дважды отмечен наградами на Международном архитектурно-строительном форуме «Казаныш»: в категории «Лучший жилой комплекс» и за «Оригинальное решение при проектировании дворового пространства». В 2023 году комплекс вошел в число финалистов Международной премии Proestate Awards в номинации «Успешный старт».

Напомним, группа компаний «СМУ-88» работает на рынке Татарстана с 2016 года и второй год подряд признается «Надежным застройщиком России». Компания награждена Золотым знаком за высочайшие достижения в соблюдении законных прав и интересов участников долевого строительства на территории Татарстана и Приморского края. В настоящее время, по данным Единой информационной системы жилищного строительства, СМУ-88 является одним из крупнейших застройщиков Татарстана по объему текущего строительства и доле рынка. Сегодня проекты компании входят в топ самых востребованных ЖК в Казани и являются лауреатами и победителями всероссийских конкурсов в области архитектуры, нового строительства и территориального развития.

