«Чемпионат по «попади в руку»: Аршавин раскритиковал работу судей в РПЛ

Экс-футболист считает, что половина пенальти — «левейшие»

Фото: Динар Фатыхов

Экс-футболист Андрей Аршавин раскритиковал судейство матчей Российской премьер-лиги (РПЛ). Эксперт сомневается в правильности назначения большого числа пенальти на старте чемпионата.

Аршавин адресовал руководителю Департамента судейства РФС Милораду Мажичу свои претензии относительно трактовки эпизодов с попаданием мяча в руку в штрафной соперника.

Такая реакция эксперта была вызвана по итогам матча между «Балтикой» и ЦСКА в Кубке России, где армейцы оба гола забили с пенальти.

— Сейчас все угловые и штрафные сводятся не к тому, чтобы забить гол, а чтобы навесить на голову своему или чужому и чтобы он после этого целился не в ворота, а в сторону руки. Как показал матч ЦСКА — «Акрон» — можно в пол бить, случайно мяч попадет в руку — и они уверенно назначат пенальти. Поэтому хотелось бы обратиться к Милораду Мажичу. Ему действительно нравится чемпионат по «попади в руку»? Половина пенальти за игру рукой — левейшие пенальти. В суть игры в футбол они вообще не ложатся, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В чемпионате РПЛ состоялись шесть туров, по итогам которых турнирную таблицу возглавляет чемпион страны «Краснодар». В тройке лидеров идут московские ЦСКА и «Локомотив».



Зульфат Шафигуллин