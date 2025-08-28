Эксперт назвал трех россиян, которые станут звездами НХЛ после Овечкина
Плющев высоко оценивает перспективы Демидова, Капризова и Мичкова
Хоккейный тренер Владимир Плющев назвал Ивана Демидова, Кирилла Капризова и Матвея Мичкова в числе россиян, способных заменить Александра Овечкина в статусе звезды НХЛ.
— Капризов, Мичков, Демидов — это игроки будущего. Как минимум, в Иване и Кирилле я уверен. Посмотрим, что будет с Мичковым. Парень талантливый, но не всегда адекватен в своих поступках и выражениях, — заявил Плющев NEWS.ru.
В минувшем сезоне Овечкин в составе «Вашингтона» побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в чемпионатах НХЛ за всю историю. Контракт российского нападающего с клубом истекает весной следующего года. Ожидается, что после завершения сезона Овечкин вернется в Россию.
Иван Демидов в НХЛ выступает за клуб «Монреаль» и пока не провел ни одного полноценного чемпионата. Кирилл Капризов играет за «Миннесоту» и уже успел побить пару клубных рекордов. Матвей Мичков в прошлом сезоне дебютировал за «Филадельфию».
