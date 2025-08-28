Нилов: МРОТ в России может вырасти до 27 тысяч рублей с 2026 года
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России, начиная с 1 января 2026 года, может увеличиться на 20%. Об этом ТАСС сообщил Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике.
Сейчас МРОТ составляет 22 440 рублей до вычета налога на доходы физических лиц. После планируемой индексации он может достичь 27 тыс. рублей.
Нилов отметил: «Исходя из обсуждений и поставленной президентом задачи по увеличению МРОТ, предполагаю, что он будет проиндексирован примерно на 20%. Это выше уровня прогноза инфляции».
По его словам, повышение минимальной зарплаты затронет доходы от 4 до 5 млн человек в стране. Правительство внесет законопроект о повышении МРОТ в Госдуму осенью, вместе с проектом федерального бюджета на следующие три года.
— Мы ожидаем в сентябре внесение проекта закона о МРОТ, — добавил Нилов.
Напомним, что депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в Госдуму законопроект, который предлагает увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 50 тыс. рублей. Если закон примут, новое значение МРОТ начнет действовать с 1 января 2026 года.
