Нилов: МРОТ в России может вырасти до 27 тысяч рублей с 2026 года

Сейчас МРОТ составляет 22 440 рублей до вычета налога на доходы физических лиц

Фото: Динар Фатыхов

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России, начиная с 1 января 2026 года, может увеличиться на 20%. Об этом ТАСС сообщил Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике.

Сейчас МРОТ составляет 22 440 рублей до вычета налога на доходы физических лиц. После планируемой индексации он может достичь 27 тыс. рублей.

Нилов отметил: «Исходя из обсуждений и поставленной президентом задачи по увеличению МРОТ, предполагаю, что он будет проиндексирован примерно на 20%. Это выше уровня прогноза инфляции».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По его словам, повышение минимальной зарплаты затронет доходы от 4 до 5 млн человек в стране. Правительство внесет законопроект о повышении МРОТ в Госдуму осенью, вместе с проектом федерального бюджета на следующие три года.

— Мы ожидаем в сентябре внесение проекта закона о МРОТ, — добавил Нилов.

Напомним, что депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в Госдуму законопроект, который предлагает увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 50 тыс. рублей. Если закон примут, новое значение МРОТ начнет действовать с 1 января 2026 года.



Анастасия Фартыгина