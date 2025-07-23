В Госдуме предложили поднять МРОТ до 50 тысяч рублей с 2026 года

Автором инициативы стал Сергей Миронов. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что новая сумма позволит людям лучше удовлетворять свои потребности

Фото: Артем Дергунов

Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в Госдуму законопроект, который предлагает увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 50 тыс. рублей. Если закон примут, новое значение МРОТ начнет действовать с 1 января 2026 года, пишет РИА «Новости».

Автором инициативы стал Сергей Миронов, лидер партии и глава думской фракции. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что новая сумма позволит людям лучше удовлетворять свои потребности.

Миронов в интервью подчеркнул, что с 2022 года цены на товары и услуги возросли, а инфляция продолжает расти. Он добавил, что «уровень МРОТ нуждается в пересмотре», чтобы соответствовать текущим экономическим условиям.

Напомним, что Минтруд России в 2026 году предложил установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2026 году в размере 27 093 рубля, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.



Анастасия Фартыгина