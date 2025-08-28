Соболенко вышла в третий круг US Open, обыграв Кудерметову

Напомним, что призовой фонд турнира составляет рекордные $90 млн

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, первая ракетка мира, одержала победу над россиянкой Полиной Кудерметовой во втором круге Открытого чемпионата США (US Open). Матч состоялся в Нью-Йорке и завершился со счетом 7:6 (7:4), 6:2.

Соболенко, действующая чемпионка турнира, в следующем раунде встретится с канадкой Лейлой Фернандес, которая занимает 31-е место в мировом рейтинге.

Для 22-летней Кудерметовой этот матч стал значимым, так как она достигла второго круга на турнире Большого шлема впервые в карьере. На данный момент она занимает 67-е место в рейтинге WTA и пока не имеет титулов на турнирах под эгидой ассоциации.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Соболенко, в свою очередь, продолжает демонстрировать высокий уровень игры, имея на своем счету 20 титулов WTA и три победы на турнирах Большого шлема. Открытый чемпионат США является последним в сезоне турниром этого уровня, его призовой фонд составляет рекордные $90 миллионов.

Напомним, что журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых теннисистов мира. В топ-5 рейтинга вошли две представительницы женского тенниса. Самыми высокооплачиваемыми теннисистами мира являются испанец Карлос Алькарас (48,3 миллиона долларов), итальянец Янник Синнер (47,3), американка Кори Гауфф (37,2), серб Новак Джокович (29,6) и белоруска Арина Соболенко (27,4).

Анастасия Фартыгина