Соболенко и Гауфф вошли в топ-5 самых высокооплачиваемых теннисистов мира
Белорусская теннисистка также зарабатывает на сотрудничестве со спортивными брендами
Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых теннисистов мира. В топ-5 рейтинга вошли две представительницы женского тенниса.
Самыми высокооплачиваемыми теннисистами мира являются испанец Карлос Алькарас (48,3 миллиона долларов), итальянец Янник Синнер (47,3), американка Кори Гауфф (37,2), серб Новак Джокович (29,6) и белоруска Арина Соболенко (27,4).
Лучшим из россиян стал Даниил Медведев, замкнувший десятку с суммарным доходом в 14,3 миллиона долларов.
Примечательно, что Соболенко больше всего заработала от рекламных контрактов — 15 млн долларов, и 12,4 миллиона с призовых за игры. Белорусская спортсменка является первой ракеткой мира среди женщин.
