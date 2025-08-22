Новости спорта

Соболенко и Гауфф вошли в топ-5 самых высокооплачиваемых теннисистов мира

19:26, 22.08.2025

Белорусская теннисистка также зарабатывает на сотрудничестве со спортивными брендами

Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых теннисистов мира. В топ-5 рейтинга вошли две представительницы женского тенниса.

Самыми высокооплачиваемыми теннисистами мира являются испанец Карлос Алькарас (48,3 миллиона долларов), итальянец Янник Синнер (47,3), американка Кори Гауфф (37,2), серб Новак Джокович (29,6) и белоруска Арина Соболенко (27,4).

скриншот видео Australian Open 2024 1/2, Гауфф - Соболенко

Лучшим из россиян стал Даниил Медведев, замкнувший десятку с суммарным доходом в 14,3 миллиона долларов.

Примечательно, что Соболенко больше всего заработала от рекламных контрактов — 15 млн долларов, и 12,4 миллиона с призовых за игры. Белорусская спортсменка является первой ракеткой мира среди женщин.

Зульфат Шафигуллин

