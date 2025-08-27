В День города в Казанском кремле пройдет фестиваль «ДәртФест»
Мероприятие начнется в 17:00
30 августа в Казанском кремле пройдет фестиваль «ДәртФест». В этом году выступят звезды татарской альтернативы и новые исполнители, сообщают организаторы мероприятия.
17:00 — Noqta
Группа, в которой звучат фортепиано, виолончель и баян. Поет Малика Юнусова, автор сингла «Рәхмәт, әни».
17:30 — Ыспай Бит
Проект Айдара Хуснутдинова и Тимура Митронина с участием Софии Озджан. Их музыка основана на творчестве поэта-анонима Ирекле-Буа.
18:00 — Айрат Хайруллин
Исполнитель из Казани, который пишет просто и душевно. Ранее выступал под псевдонимом Канатлы Ай.
18:30 — АлияНур
Блогер и автор-исполнитель из Казани. Ценит разные жанры и традиционную татарскую культуру.
19:00 — MC Каршы
Хип-хоп исполнитель Радиф Кашапов с альбомом рэпа и спокенворда о жизни. Песни будут звучать под аккомпанемент восточной ритм-секции.
19:30 — K3DERT
Казанское трио, которое экспериментирует со стилями от синти-попа до рока.
20:00 — Elina
Оперная певица и автор песен Элина Ситдикова поет в стиле экспериментального R&B и под акустическую гитару.
20:30 — Tubatay Beats
Музыкальный проект основателей сети кафе «Тюбетей». Написали 60 композиций на основе татарского фольклора.
21:00 — Zarina & Ilgiz & Malsi Music
Зарина Вильданова, Ильгиз Шайхразиев и Ислам Валеев закроют фестиваль сетом из танцевальных бэнгеров и баллад.
«ДәртФест» — это фестиваль современной татарской культуры для всей семьи. Представлены: музыка, дизайн, изобразительное искусство, модный показ, кулинария, детские программы и мастер-классы.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».