В День города в Казанском кремле пройдет фестиваль «ДәртФест»

18:07, 27.08.2025

Мероприятие начнется в 17:00

Фото: Динар Фатыхов

30 августа в Казанском кремле пройдет фестиваль «ДәртФест». В этом году выступят звезды татарской альтернативы и новые исполнители, сообщают организаторы мероприятия.

17:00 — Noqta

Группа, в которой звучат фортепиано, виолончель и баян. Поет Малика Юнусова, автор сингла «Рәхмәт, әни».

17:30 — Ыспай Бит

Проект Айдара Хуснутдинова и Тимура Митронина с участием Софии Озджан. Их музыка основана на творчестве поэта-анонима Ирекле-Буа.

18:00 — Айрат Хайруллин

Исполнитель из Казани, который пишет просто и душевно. Ранее выступал под псевдонимом Канатлы Ай.

18:30 — АлияНур

Блогер и автор-исполнитель из Казани. Ценит разные жанры и традиционную татарскую культуру.

19:00 — MC Каршы

Хип-хоп исполнитель Радиф Кашапов с альбомом рэпа и спокенворда о жизни. Песни будут звучать под аккомпанемент восточной ритм-секции.

19:30 — K3DERT

Казанское трио, которое экспериментирует со стилями от синти-попа до рока.

20:00 — Elina

Оперная певица и автор песен Элина Ситдикова поет в стиле экспериментального R&B и под акустическую гитару.

20:30 — Tubatay Beats

Музыкальный проект основателей сети кафе «Тюбетей». Написали 60 композиций на основе татарского фольклора.

21:00 — Zarina & Ilgiz & Malsi Music

Зарина Вильданова, Ильгиз Шайхразиев и Ислам Валеев закроют фестиваль сетом из танцевальных бэнгеров и баллад.

«ДәртФест» — это фестиваль современной татарской культуры для всей семьи. Представлены: музыка, дизайн, изобразительное искусство, модный показ, кулинария, детские программы и мастер-классы.

Елизавета Пуншева

